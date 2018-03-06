20:56 06.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Апелляционный суд не стал увольнять Труханова с должности

Апелляционный суд города Киева во вторник, 6 марта, отказался увольнять Геннадия Труханова с должности городского главу Одессы.

Апелляционный суд не стал увольнять Труханова с должности

Таким образом, суд отклонил жалобу Специализированной антикоррупционной прокуратуры и оставил Труханов на должности. Как сообщает пресс-служба суда, коллегия судей сегодня рассматривала апелляционную жалобу прокурора на решение Соломенского районного суда и постановила оставить решение первой инстанции в силе.

Напомним, Труханов подозревается в растрате 185 миллионов гривен городского бюджета. Он является одним из восьми фигурантов дела завода "Краян.

Как сообщал УРА-Информ, Специализированная антикоррупционная прокуратура подала ходатайство в Соломенский районный суд города. Прокуроры просила суд дать разрешение на отстранение от должности городского головы Одессы Геннадия Труханова.

Вместе с тем, Соломенский районный суд города Киева во вторник, 27 февраля, отказался отстранять Геннадия Труханова от должности.


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