Апелляционный суд не стал увольнять Труханова с должности

Таким образом, суд отклонил жалобу Специализированной антикоррупционной прокуратуры и оставил Труханов на должности. Как сообщает пресс-служба суда, коллегия судей сегодня рассматривала апелляционную жалобу прокурора на решение Соломенского районного суда и постановила оставить решение первой инстанции в силе.

Напомним, Труханов подозревается в растрате 185 миллионов гривен городского бюджета. Он является одним из восьми фигурантов дела завода "Краян.

Как сообщал УРА-Информ, Специализированная антикоррупционная прокуратура подала ходатайство в Соломенский районный суд города. Прокуроры просила суд дать разрешение на отстранение от должности городского головы Одессы Геннадия Труханова.

Вместе с тем, Соломенский районный суд города Киева во вторник, 27 февраля, отказался отстранять Геннадия Труханова от должности.