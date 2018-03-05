В НАПК предупредили на счет 8 марта

Об этом НАПК сообщило в Facebook.

Как заверили в ведомстве, в случае, если ваш любимый подарит золотое кольцо стоимостью больше 8810 гривен, не забудьте указать его в декларации за 2018 год.

"Если ваше кольцо будет сверкать бриллиантом стоимостью более 88 100 гривен, позвольте нам порадоваться за вас - сообщите НАПК о существенных изменениях в Вашем имущественном состоянии до 18 марта", - сказано в сообщении.

Для тех, кто может позволить себе раскошелиться на подарок еще больше, у НАПК также есть совет. К примеру, еслив 2017 году ваш супруг подарил вам целый ювелирный гарнитур стоимостью больше 176 200 гривен не забудьте похвастаться им в следующем году в разделе декларации Ценное движимое имущество.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 145 украинских политиков и чиновников заново прошли процесс е-декларирования. Все должностные лица любого чиновничьего ранге обязаны предоставлять данные о своих доходах и имуществе, иначе им грозит уголовная ответственность. Однако НАПК не может похвастаться интенсивными результатами работы.