В отдельных областях Украины выпало до 45 сантиметров снега - ГосЧС

Вместе с тем синоптики предупреждают, что в ближайшее время погода не изменится. Об этом в четверг, 1 марта, на брифинге сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Владимир Демчук.

По его словам, в пятницу в Украине ожидается небольшой снег, днем в южной части умеренный снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах страны гололедица. Ветер местами будет достигать 15-20 метров на секунду.

Ночью и в большинстве центральных областей будет идти сильный снег, в южной части, днем и в Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях снег с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед.

Напомним как сообщал УРА-Информ, столичный градоначальник Виталий Кличко попросил отменить детям посещение школ и детсадов, а взрослым - сократить рабочий день. Водителей просят воздержаться от поездок на авто.