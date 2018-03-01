13:32 01.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В отдельных областях Украины выпало до 45 сантиметров снега - ГосЧС

На сегодняшний день в отдельных областях Украины уже выпало до 45 сантиметров снега.

В отдельных областях Украины выпало до 45 сантиметров снега - ГосЧС

Вместе с тем синоптики предупреждают, что в ближайшее время погода не изменится. Об этом в четверг, 1 марта, на брифинге сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Владимир Демчук.

По его словам, в пятницу в Украине ожидается небольшой снег, днем в южной части умеренный снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах страны гололедица. Ветер местами будет достигать 15-20 метров на секунду.

Ночью и в большинстве центральных областей будет идти сильный снег, в южной части, днем и в Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях снег с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед.

Напомним как сообщал УРА-Информ, столичный градоначальник Виталий Кличко попросил отменить детям посещение школ и детсадов, а взрослым - сократить рабочий день. Водителей просят воздержаться от поездок на авто.


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