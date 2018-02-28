В Минске представители сепаратистов объявили о перемирии

Отметим, чт о уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в белорусской столице также отметил, что сответствующий договор будет согласован и опубликован в ближайшие дни.

Таким образом, стороны договорились об абсолютном соблюдении режима прекращения огня с 00:00 часов по киевскому времени с пятого марта.

Стоит добавить, что 12 февраля 2015 года участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе подписали в Минске согласованный предварительно с главами стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению минских соглашений. Документ, получивший поддержку Совбеза ООН, стал базовым для всех дальнейших мирных переговоров по конфликту в Донбассе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заметили в промышленной зоне Донецка 28 танков и свыше 30 единиц бронированной техники другого назначения.