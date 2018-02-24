Восточная Гута ежедневно подвергается авианалетам ВВС Ассада

По данным Центра наблюдения за соблюдением прав человека, в течении последней недели в результате постоянных бомбардировок погибло 500 гражданских лиц, более 100 из них это дети до 16-ти лет.

Еще 2200 человек были госпитализированы.

Восточная Гута остается последним анклавом антиассадовской оппозиции на пути перед городов Идлибом. На данный момент в городе заложниками оказались 400 тыс человек - без воды, еды, электричества и необходимых лекарств. Массивные бомбардировки препятствуют спасателям добраться к раненым, а гуманитарным организациям создавать "коридоры жизни" для эвакуации мирного населения.

Только за сегодня в результате авианалетов погиб 21 человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сегодня, 24 февраля, в 19:00 по Киеву представители стран-членов Совбеза ООН попробуют проголосовать за принятие новой резолюции по Сирии.