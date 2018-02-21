17:30 21.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В сети активно обсуждают смерть медика в АТО - ФОТО

На странице "Повернись живим" в соцсети Facebook не утихают разговоры о 23-летнеей девушке, медике-военнослужащей ВСУ Сабине Галицкой, которая погибла в результате обстрелов противника.

В сети активно обсуждают смерть медика в АТО - ФОТО

Отметим, что воееный медик была санинструктор 10-й горно-штурмовой бригады. В тот момент отряд бойцов выполнял боевую задачу в Луганской области, в результате чего был жестоко расстреляна. 

"Вчера днем орки попали с ПТУРа (противотанковая управляемая ракета – ред.) в БРДМ (бронированную разведывательно-дозорную машину - ред). Девушке оторвало руку, посекло живот... Умерла на месте. 300-й боец 35 лет. Скорее всего, повезли в Харьковский госпиталь", - гласит сообщение.

Как рассказали волонтеры, погибшая была очень открытым человеком и настоящим патриотом Украины. В бригаде ее называли солнышком: любили и уважали за стойкость и человечность.

В настоящее время украинские пользователи соцсетей не могут поверить в гибель молодой девушке. 

"Фонд "Вернись живым" выражает искренние соболезнования родным и близким Сабины. Это жертва, боль от которой невозможно заглушить", - отметили на странице волонтерской организации.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в зоне проведения боевых действий на Донбассе, после обстрелов погибла военный медик  Сабина Галицкая. 

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