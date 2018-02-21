В пяти областях Украины превышен эпидпорог заболеваемости гриппом

На данный момент порог превышает отметки в 31,1%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины. Так, по данным ведомства порог превышен в Житомирской, Киевской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

При этом только за последнюю неделю гриппом и ОРВИ заболели 289 602 человека, из них 68,4% - дети. Кроме того, в ведомстве сообщают о региональном географическом распространении и высокой интенсивности активности гриппа и ОРВИ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве за седьмую неделю эпидсезона наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Всего за неделю в столице зарегистрировано 27 638 больных гриппом и ОРВИ. Кроме того в больницы было госпитализировано 287 человек, из них 202 ребенка.