Лауреаты общенациональной программы "Человек года– 2017" в номинации "Финансист года"

Мы проделали большую работу по трансформации «Укргазбанка». Если в 2015 году Банк находился на 17-м месте по активам и долей рынка менее 2%, то сейчас мы на 4 позиции среди крупнейших банков Украины с долей более 6%. За последние три года мы ни разу не брали денег из бюджета – единственным источником увеличения капитала является прибыль, которая динамично растет.

На вывод банка из числа убыточных в прибыль повлияла и новая стратегия Green Banking и, безусловно, наше сотрудничество с International Finance Corporation, специалисты которой делятся с нами мировым опытом реализации экологических проектов. Совместно мы уже реализовали 72 масштабных проекта, а общий объем экологически чистой электроэнергии будет превышать 990 ГВт*ч в год. В целом, благодаря эко-кредитам предприятиям уже удалось достичь экономии в 715 млн. грн. и сокращение выбросов CO2 - почти на 761 тысяч тонн.

Не могу сказать, что это достижение, но, безусловно, это доброе дело, которое всегда согревает сердца. Мы привлекаем наших клиентов к помощи детям-сиротам. Они пользуются благотворительным депозитом «Берегиня», а «Укргазбанк» перечисляет 1% годовых от размещенных средств на нужды 24-х подшефных детских домов. При этом клиенты не платят этот процент – это исключительно благотворительный взнос Банка. Здесь нужно выделить и наших сотрудников, которые на праздники и не только собирают детям сладости и подарки.

Ваша «Формула успеха»: «Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут!» (М.Булгаков)

Кем Вы мечтали стать в детстве?: Всегда мечтал стать собой. И работаю над этим всю жизнь.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Украина, которая, наконец, будет знать чего действительно хочет и делать первые шаги к этой цели!

Говоря слово УСПЕХ, какой смысл Вы в него вкладываете?: Для меня успех - это воплощение тщательно продуманного, хорошо подготовленного и четко реализованного замысла, меняет представление о рамках возможного.

Ваш любимый афоризм?: «У оптимиста сбываются мечты, у пессимиста – кошмары».

На что вам жалко тратить деньги?: На вещи, мешающие на Пути.

Как (в чем) вы храните личные сбережения?: В национальной валюте в банке, в котором работаю.

Сколько вам нужно денег для счастья?: Деньги никогда не были мерилом счастья.

Если счастье не в деньгах, то в чем? J А если все-таки в деньгах, то почему?:

Настоящее счастье в балансе, в гармонии с собой и близкими, в возможности помогать другим.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... поверну Землю», Архимед.

Кому в этой жизни Вы завидуете?: Зависть – это вообще плохо, а в случае банкира – она убивает в тебе профессионала.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Требовательность к себе, а соответственно и к другим.

Есть ли у Вас любимая книга?: У меня много любимых книг. Все и не перечислить. Однако есть несколько, которые каждый раз «открываешь» для себя заново.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: Леонардо да Винчи – гениальный человек.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало?: История свидетельствует - «переносы чудес» ни к чему хорошему не приводят. В Украине достаточно своих чудес.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали?: Именем дочки.

Представьте, что к Вам в гости приехал зарубежный партнер с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию?: Сначала Киев, потом – Львов, затем – Харьков, Одесса и Карпаты.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?: Главное достижение - моя семья, ошибка - возможно не слишком удачное управление своим временем.

Какое занятие для Вас – лучший отдых?: Альпинизм, кайтсерфинг, медитация– все, что дает возможность максимальной концентрации целью.

Ирина КОЛЕСНИК

Председатель Правления ПАО «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»

Три главных события 2017 года по Вашей версии:

Юбилей Банка – 20 лет со дня основания;

Сохранение клиентской базы, своих позиций на рынке;

Привлечение новых клиентов, что обеспечило стабильность Банка;

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели: Не сдаваться, из всех проблем извлекать урок. Все, что нас не убивает - делает нас сильнее. Никогда не поступай с другими так, как ты не хочешь, чтоб поступали с тобой.

Кем Вы мечтали стать в детстве?: Моя мама работала на заводе, в заводоуправлении. Когда я приходила к ней, мне нравились большие книги, в которых записывались какие-то цифры... приходили люди, с которыми мама вела переговоры, приезжали заказчики продукции. Я решила – вот вырасту и буду такая как мама! Так я пришла в институт Народного хозяйства и выбрала банковское дело. И ни разу не пожалела.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Я очень люблю путешествовать. Мечта – побывать в Японии.

Говоря слово УСПЕХ, какой смысл Вы в него вкладываете?: Ты занимаешься тем, что тебе нравится и это приносит тебе удовлетворение, моральное и материальное.

Ваш любимый афоризм?: «Когда сомневаетесь - говорите правду». Марк Твен

На что вам жалко тратить деньги?: На еду.

Как (в чем) вы храните личные сбережения?: Если собираю на крупную покупку, то в долларах. Остальное - в гривне, на карточке банка.

Сколько вам нужно денег для счастья?: Не знаю, никогда об этом не думала.

Кому в этой жизни Вы завидуете?: Своей кошке.

Есть ли у Вас любимая книга?: Какой-то определенной любимой книги нет. Просто люблю читать. Любимые жанры – фэнтези и детективы.

Какое занятие для Вас - лучший отдых?: Сажать цветы, копаться в саду.

Жан-Поль ПЬОТРОВСКИ

Председатель правления Креди Агриколь Банка

Магистр по экономике и международным финансам.

Карьера: Жан-Поль Пьотровски присоединился к Группе Креди Агриколь, начав свою карьеру в банке «Индосюэз» и продолжив ее как во Франции, так и за ее пределами (Люксембург, Саудовская Аравия, Великобритания, Польша) в таких бизнес-направлениях как генеральная аудиторская инспекция, частный банкинг, корпоративный, розничный банкинг, потребительское кредитование.

До приезда в Украину работал вице-президентом польского банка Credit Agricole, где отвечал за стратегическое развитие, финансовый и операционный блоки.

С 27 октября 2014 года назначен заместителем председателя правления, в ноябре 2014 года - главным управляющим директором Креди Агриколь Банка.

С 24 марта 2015 года назначен на пять лет председателем правления Креди Агриколь Банка.

ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» — универсальный Банк, собственником которого является одна из крупнейших финансовых групп Европы – Credit Agricole Group (Франция). Банк работает на финансовом рынке Украины с 1993 года и предоставляет полный спектр современных банковских услуг корпоративным и частным клиентам. Региональная сеть Банка охватывает все регионы Украины и насчитывает около 160 точек продаж. CREDIT AGRICOLE также является партнером объединенной банкоматной сети «АТМоСфера», которая состоит из около 1 000 банкоматов ведущих банков Украины, а его собственная сеть насчитывает около 300 АТМ.

CREDIT AGRICOLE занимает сильные позиции на рынках автокредитования и потребительского кредитования, успешно продвигает зарплатные проекты, выдает кредиты на покупку жилья, принимает вклады населения на привлекательных условиях, обслуживает платежные карточки, осуществляет денежные переводы и предоставляет ряд других услуг частным лицам. Помимо этого Банк предоставляет полный комплекс услуг для бизнеса, уделяя особое внимание сотрудничеству с компаниями агропромышленного комплекса.

Надежность и деловую репутацию CREDIT AGRICOLE подтверждают почти 500 тысяч частных и 33 тысячи корпоративных клиентов, доверивших ему ведение своих финансовых вопросов.

Благодаря поддержке крупного акционера CREDIT AGRICOLE является одним из самых эффективных и стабильных банков Украины.