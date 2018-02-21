14:22 21.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Избран новый вице-президент Укртрансгаза

Вице-президентом Укртрансгаза сроком на один год стал поляк Павел Юзеф Станчак. Уже в этом месяце он приступил к исполнению обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Избран новый вице-президент Укртрансгаза

Новый глава компании будет заниматься вопросами долгосрочных и краткосрочных планов развития Укртрансгаза, также курировать с органами государственной власти и другими правительственными структурами.

Также он будет отвечать за формирование и реализацию единой производственной политики компании во всех сферах.

Международные отношения и интеграция Укртрансгаза в европейское энергетическое пространство полностью будут курироваться новым вице-президентом.

По словам Станчака, в реализации этих вопросов ему помогут знания и практический опыт по проведению анбандлингу газотранспортной системы Польши. На новом посту он планирует реализовать отдельное и устойчивое функционирование оператора ГТС Украины самым эффективным способом.

На данный момент в состав правления Укртрансгаза входят: Мирослав Химко, Павел Станчак, Сергей Алексеенко, Татьяна Федорова, Андрей Хоменко и Хюнчан Кан.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в течение января 2018 года украинское государство существенно уменьшило  транзит голубого топлива через свою газотранспортную систему на 32,1% (на 2,85 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года – до 6,55 млрд куб. м.

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