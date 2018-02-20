В Сербии отпустили подозреваемых в шпионаже украинок

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как отмечается, девушки из Украины были задержаны во время того, как пытались сфотографировать военный объект без надлежащего разрешения. Позже местные правоохранители сообщили, что у них нет оснований для возбуждения уголовного дела.

Тем не менее правоохранители Сербые уверены, что украинки из Луганска являются сотрудницами неправительственной организации из Калифорнии. По их мнению, они снимают документальный фильм о последствиях американских воздушных ударов.

Кстати, в этот день по подозрению в шпионаже были задержаны не только украинки. Местные правоохранители вместе с гражданками нашей страны задержали еще двух жительниц Соединенных штатов Америки. Отмечается, внимание правоохранителей привлек тот факт, что девушки снимали видео с помощью беспилотника.

Вообщем-то, жительницам США все же удалось заснять двухминутный ролик военных сооружений в центре Белграда.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Литве правоохранители провели операцию по задержанию агентурной сети Российской Федерации. Все трое мужчин оказались вовлечены в сферу вооруженных сил, двое граждан страны служили в наземных подразделениях, третий был пилотом литовских ВВС, который проходил обучение и службу вместе с военными НАТО.