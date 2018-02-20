12:16 20.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В четверг суд рассмотрит ходатайство САП об отстранении Труханова

Соломенский районный суд города Киева в четверг, 22 февраля, намерен рассмотреть ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении Геннадия Труханова от должности городского головы Одессы.

В четверг суд рассмотрит ходатайство САП об отстранении Труханова

Как сообщила журналистам пресс-секретарь суда Яна Квитченко, заседание начнется 10:30. Вести заседание будет судья Кратко.

В этот же день, по ее словам, Соломенский суд также рассмотрит ходатайство САП об отстранении от должности заместителя Труханова Павла Вугельмана. Заседание по этому делу начнется в 16:30, - пояснили в пресс-службе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Специализированная антикоррупционная прокуратура подала ходатайство в Соломенский районный суд города. Прокуроры просят суд дать разрешение на отстранение от должности городского головы Одессы Геннадия Труханова.

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