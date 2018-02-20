Минздрав подтвердил смерть ребенка от кори в Одесской области

При этом шесть человек умерли от осложнений кори. В то же время подтвердился еще один летальный исход - умер пятимесячный ребенок в Одесской области.

Об этом во вторник, 20 февраля, на брифинге сообщил заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Министерство здравоохранения Виктор Ляшко. Он также отметил, что лидером по заболеваемости является Ивано-Франковская область. Тут с начала года зарегистрирован 1 141 случай заболевания корью.

На втором месте Одесская, на третьем Закарпатская и на четвертом Черновицкая области.

Вместе с тем Ляшко отметил, что остаток вакцин против кори, краснухи и паротита по оперативным данным составляет 228 тысяч доз.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Белгород-Днестровском в четверг, 11 января, с диагнозом "корь" умер пятилетний ребенок. Это первый смертельный случай в 2018 году в Одесской области. Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения Одесской одесской областной государственной администрации Вячеслав Полясный.