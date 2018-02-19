23:48 19.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Запорожье вновь продлили карантин в школах

Запорожский городской совет в понедельник, 19 февраля, вновь продлил карантин в средних учебных заведениях.

Запорожье вновь продлили карантин в школах

Соответствующее решение принято из-за роста случаев заболевания острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом. Таким образом, вынужденные каникулы в городе продолжены до 21 февраля включительно.

Как сообщает пресс-служба администрации города, за время действия карантина количество заболевших уменьшилось в 3-3,5 раза. Вместе с тем для окончательной стабилизации ситуации карантин продлили. В то же время сложившаяся ситуация дает право с 22 февраля возобновить занятия в школах, если количество заболевших вновь значительно не возрастет, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Мариуполь Донецкой области с сегодняшнего дня приостанавливается образовательный процесс во всех школах. Как сообщается на официальном сайте Мариупольского горсовета, такое решение было принято для недопущения распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом.

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