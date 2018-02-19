Во Львове намерены разобрать стелу советского Монумента Славы

Часть элементов конструкции этого комплекса находится в аварийном состоянии. Об этом в понедельник, 19 февраля, во время пресс-конференции заявил заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

По его словам, городские власти заказали исследование о состоянии ключевых конструкций. По их выводам общее состояние несущих конструкций – аварийное, и они подлежат демонтажу, - заявил Москаленко, добавив, что демонтажные работы планируют начать этой весной, однако точная стоимость противоаварийных работ пока неизвестна.

Напомним, Мемориал Славы во Львове состоит из трех элементов: тридцатиметрового бетонного пилона, облицованного гранитной плиткой, бронзовой центральной группы и массивной железобетонной стелы, центр ансамбля составляет скульптурная группа из фигур советского воина и "Родины-матери".

Монумент Славы является памятником, посвященным сопротивлению и изгнанию нацистских оккупантов из Украины, а потому, согласно закону, не является символикой коммунистического тоталитарного режима и не подлежит обязательному демонтажу.

Как сообщал УРА-Информ, 15 февраля представители правых организаций разбили плиты и надпись "победителям над нацизмом" на Монументе Славы. Вместо отбитой надписи, активисты краской написали "памятник оккупантам".