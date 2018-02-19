САП просит суд арестовать имущество Труханова

Как сообщил в понедельник, 19 февраля, советник по вопросам коммуникаций САП Ярослав Гордиевич, ходатайство об аресте имущества уже подано. Напомним, Соломенский районный суд Киева избрал Геннадию Труханову меру пресечения в виде личного поручительства.

Поручителем Труханова стал народный депутат Верховной Рады Украины восьмого созыва Дмитрий Голубов. Кроме того, суд обязал Труханова сдать все паспорта.

Труханов был задержан 14 февраля, в аэропорту "Борисполь". Он является фигурантом дела завода "Краян".

Как сообщал УРА-Информ, САП подала ходатайство в Соломенский районный суд города. Прокуроры просят суд дать разрешение на отстранение от должности городского головы Одессы Геннадия Труханова.