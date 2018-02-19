20:59 19.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100186859:Polishuk

САП просит суд арестовать имущество Труханова

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в суд ходатайство об аресте имущества городского головы Одессы Геннадия Труханова.

САП просит суд арестовать имущество Труханова

Как сообщил в понедельник, 19 февраля, советник по вопросам коммуникаций САП Ярослав Гордиевич, ходатайство об аресте имущества уже подано. Напомним, Соломенский районный суд Киева избрал Геннадию Труханову меру пресечения в виде личного поручительства.

Поручителем Труханова стал народный депутат Верховной Рады Украины восьмого созыва Дмитрий Голубов. Кроме того, суд обязал Труханова сдать все паспорта.

Труханов был задержан 14 февраля, в аэропорту "Борисполь". Он является фигурантом дела завода "Краян".

Как сообщал УРА-Информ, САП подала ходатайство в Соломенский районный суд города. Прокуроры просят суд дать разрешение на отстранение от должности городского головы Одессы Геннадия Труханова.

Поделиться
Читайте также:
 
Профильный комитет может рассмотреть представление на Бакулина 28 февраля Порошенко подписал закон о строительстве мемориала Героев Небесной Сотни В Раду поступило представление ГПУ на Бакулина - ФОТО Нацбанк во вторник вновь опустил курс гривны
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив