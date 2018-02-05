Минфин США дополнили "кремлевский доклад" представителями боевиков

Список дополнительно несколькими представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Как сообщает "Радио Свобода", так в санкционный список попали девять так называемых "министров" из самопровозглашенных республик, один "заместитель министра", а также бывший луганский чиновник и его родственник.

В частности, речь идет о "министре доходов и сборов ДНР" Александре Тимофееве по кличке "Ташкент", "министре топлива и энергетики ДНР" Алексее Грановском, "главе МИД" Наталье Никоноровой и других "чиновников".

Самым скандальным фигурантом данного списка является Тимофеев, которого считают одним из серых кардиналов "ДНР".

Напомним, главари боевиков и представители "силовых структур" были под санкциями и раньше. В то же время далеко не все они имеют счета за рубежом или рассчитывают получить американскую визу - многие являются лишь прикрытием для теневого бизнеса.

Как сообщал УРА-Информ, в Минфине США заявили, что расширени санкций против РФ может навредить американскому бизнесу.