16:57 02.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100185615:labazovych

В котельные Смелы начал поспупать газ

В ночь с 1 на 2 февраля 2018 года полностью возобновлено поставки газа в котельные Смелы Черкасской области.

В котельные Смелы начал поспупать газ

Об этом Громадському радио сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства исполнительного комитета горсовета Смелы.

В данный момент  все котельные включены и работают в штатном режиме.

При этом в Смелянском горсовете напомнили, что газ в городе был отключен еще, 1 февраля. Причиной такого шага стали долги частного предприятия ООО "Смела Энергоинвест". На сегодня сумма долга составляет 200 млн гривен.

"Эта компания в 2010 году по решению горсовета получила права на городские котельные и коммуникации, однако из-за невыполнения ею обязательств по поставке тепла потребителям в прошлом году договор был расторгнут", - гласит сообщение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", город Славутич Киевской области сегодня, 30 января 2018 года,  отключили от газоснабжения из-за многочисленных долгов.

Поделиться
Читайте также:
 
Россия заинтересована в разрешении ситуации на Донбассе, - Климкин Депутаты получили 1,2 млн гривен компенсации за аренду жилья Украина в январе сократила транзит газа почти на треть Миссия ОБСЕ поможет восстановить мобильную связь в Донбассе
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив