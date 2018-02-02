В котельные Смелы начал поспупать газ

В ночь с 1 на 2 февраля 2018 года полностью возобновлено поставки газа в котельные Смелы Черкасской области.
Об этом Громадському радио сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства исполнительного комитета горсовета Смелы.
В данный момент все котельные включены и работают в штатном режиме.
При этом в Смелянском горсовете напомнили, что газ в городе был отключен еще, 1 февраля. Причиной такого шага стали долги частного предприятия ООО "Смела Энергоинвест". На сегодня сумма долга составляет 200 млн гривен.
"Эта компания в 2010 году по решению горсовета получила права на городские котельные и коммуникации, однако из-за невыполнения ею обязательств по поставке тепла потребителям в прошлом году договор был расторгнут", - гласит сообщение.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", город Славутич Киевской области сегодня, 30 января 2018 года, отключили от газоснабжения из-за многочисленных долгов.