Могерини намерена в марте посетить Украину

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что глава внешней политики ЕС Могерини, планирует свою поездку в Украину на март. Визит состоится примерно в то же время, когда министры иностранных дел стран-членов ЕС обсудят отношения между Украиной и ЕС в Брюсселе.

Во время визита она намерена обсудить реформы в Украине, также ситуацию в оккупированном Россией Крыму и отношения с РФ.

Кстати, последний раз Могерини посещала Украину в 2015 году.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", специальный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини посетила с рабочим визитом Кубу. По словам спецпредставителя, ЕС и Куба будут продолжать налаживать отношения и совместное сотрудничество.