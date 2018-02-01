12:28 01.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Могерини намерена в марте посетить Украину

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, посетит Украину в марте этого года.

Могерини намерена в марте посетить Украину

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что глава внешней политики ЕС Могерини, планирует свою поездку в Украину на март. Визит состоится примерно в то же время, когда министры иностранных дел стран-членов ЕС обсудят отношения между Украиной и ЕС в Брюсселе.

Во время визита она намерена обсудить реформы в Украине, также ситуацию в оккупированном Россией Крыму и отношения с РФ.

Кстати, последний раз Могерини посещала Украину в 2015 году.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", специальный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика  Могерини посетила с рабочим визитом Кубу.  По словам спецпредставителя, ЕС и Куба будут продолжать налаживать отношения и совместное сотрудничество.

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