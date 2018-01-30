В Госпогранслужбе за коррупцию уволили 742 человека

По его словам, сейчас очень хорошо работает служба внутренней безопасности. Для того чтобы доверие людей было не 50%, а ближе к 100%, нужно регулировать все коррупционные вопросы. Также все руководители должны понимать, если эта задача не будет выполнена, то все положительные достижения не дадут никаких результатов.

Аваков также отметил, что процесс очистки ведомства от коррупционеров продлится определенное время.

"Пусть это будет год или три, но мы должны поставить соответствующие фильтры и постепенно приближаться к идеалу", - отметил министр.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на Донбассе командиры боевиков привлекают гражданское население для помощи в совершении коррупционных схем.