В Донецкой области из-за непогоды запретили движение грузовиков

Ограничение введено для ликвидации снежных заносов и предупреждения возникновения осложнений дорожного движения.

Об этом во вторник, 23 января, сообщила пресс-служба Службы автодорог в области.

Так, согласно сообщению, на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-03 Киев - Харьков - Довжанский, от границы с Харьковской областью до города Бахмут, начиная с восьми часов утра января введен временный запрет движения большегрузного транспорта.

Об окончании ограничения будет сообщено дополнительно, - заверили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинские синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий на юге и востоке страны. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которая ссылается на информацию Укргидрометцентра, на протяжении вторника, 23 января, в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, на побережье Черного и Азовского морей преимущественно дождь.