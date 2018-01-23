Украинские биатлонистки на день прибыли на родину

Об этом сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что девушки прибыли в Украину по программе пребывания сборной получение формы, участие в проводах олимпийской команды. И сразу после этого вечером биатлонистки отправятся в Казахстан, где проведут завершающий сбор перед Олимпийскими играми.

При этом сами биатлонистки отмечают, что лучше бы не делали эту пересадку, а сразу летели в Казахстан.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", женская сборная Украины заняла второе место в эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону, который проходил в Хохфильцене.