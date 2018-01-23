10:15 23.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100184776:Polishuk

Синоптики предупредили об ухудшении погоды на юге и востоке

Украинские синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий на юге и востоке страны.

Синоптики предупредили об ухудшении погоды на юге и востоке

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которая ссылается на информацию Укргидрометцентра, на протяжении вторника, 23 января, в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, на побережье Черного и Азовского морей преимущественно дождь.

Синоптики также предупреждают о налипании мокрого снега и гололеде на проводах и деревьях, на дорогах гололедица.

При этом скорость ветра усилится и может достигать 15-20 метров на секунду, а в некоторых местах - 25 метров на секунду. Ожидаются также метели, снежные заносы, образование и увеличение высоты снежного покрова до 20-30 сантиметров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине во вторник, 23 января, ненастную погоду на востоке и юго-востоке будет определять циклон над востоком Черного моря. В восточных регионах, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях прогнозируется снег, местами сильный снег, метели, порывы ветра могут достигать 15-20 метров на секунду.

На остальной территории установится холодная погода преимущественно без осадков.

Поделиться
Читайте также:
 
Украинские биатлонистки на день прибыли на родину Свитолина потерпела поражение в полуфинале Australian Open Центр Лондона перекрыт из-за утечки газа Хуг заверил, что миссия ОБСЕ может покинуть Украину уже в марте
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив