Синоптики предупредили об ухудшении погоды на юге и востоке

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которая ссылается на информацию Укргидрометцентра, на протяжении вторника, 23 января, в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, на побережье Черного и Азовского морей преимущественно дождь.

Синоптики также предупреждают о налипании мокрого снега и гололеде на проводах и деревьях, на дорогах гололедица.

При этом скорость ветра усилится и может достигать 15-20 метров на секунду, а в некоторых местах - 25 метров на секунду. Ожидаются также метели, снежные заносы, образование и увеличение высоты снежного покрова до 20-30 сантиметров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине во вторник, 23 января, ненастную погоду на востоке и юго-востоке будет определять циклон над востоком Черного моря. В восточных регионах, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях прогнозируется снег, местами сильный снег, метели, порывы ветра могут достигать 15-20 метров на секунду.

На остальной территории установится холодная погода преимущественно без осадков.