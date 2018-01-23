08:58 23.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе в понедельник погиб один украинский военнослужащий - ВИДЕО

В понедельник, 22 января, на Донбассе днем, наблюдалась огневая активность боевиков российско-оккупационных войск.

На Донбассе в понедельник погиб один украинский военнослужащий - ВИДЕО

Враг продолжал применять минометы различных калибров, нагло нарушая минские договоренности не только по позициям защитников Украины. При этом за минувшие сутки боевики шесть раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

В результате чего погиб украинский военнослужащий. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центре штаба антитеррористической операции, на луганском направлении боевики вели огонь из 120-мм минометов по украинским опорным пунктам в районе Троицкого. Неоднократно из минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также гранатометов НВФ обстреливали оборонительные укрепления ВСУ возле Луганского.

На донецком направлении боевики применили минометы калибра 82-мм по позициям около Новотроицкого.

Напомним в понедельник, 22 января, российско-оккупационные войска обстреляли из тяжелого вооружения город Докучаевск. Огонь велся из тяжелого вооружения, скорее всего это были 82-мм минометы.

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