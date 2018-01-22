Звезды Голливуда вышли на "Марш женщин" против Трампа - ФОТО

Соответствующие фотографии и видеозаписи с акции протеста были опубликованы на Instagram-страницах знаменитостей.

Как отмечается, большая часть демонстранток были одеты в розовые вязаные шапочки, которыми они пытаются напомнить о грубых высказываниях Трампа в адрес женщин.

Также участницы акций держали плакаты с лозунгами вроде "Место женщины - в Белом доме", "Сражайся, как девочка", "Выбери клоуна - жди цирк" и другие.

По словам популярной исполнительницы Адель, самыми влиятельными людьми в моей жизни всегда были женщины.

"Моя семья, мои друзья, мои учителя, мои коллеги и мои кумиры. Я одержима женщинами. Я обожаю их и нуждаюсь в них все больше и больше каждый день. Я так благодарна за то, что я женщина. Я определяю этим понятием не только пол, но и способность любить и сочувствовать. Я надеюсь воспитать сына хорошим человеком, я хочу сделать мир лучше для людей", – написала звезда в своем Instagram.

Вместе с тем снимок с акции рядом с мужем Эштоном Катчером обнародовала актриса Кунис.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице Румынии Бухаресте проходят масштабные акции протестов против новой реформы юстиции.