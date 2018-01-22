19:36 22.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Измаиле масштабные отключения электричества

В Одесской области в городе Измаил зафиксированы серьезные перебои с электроснабжением. В связи с перегрузкой на подстанции весь город оказался отключен.

В Измаиле масштабные отключения электричества

Как сообщил мэр города Андрей Абрамченко на своей странице в Facebook, через некоторое электроснабжение было возобновлено, но через два часа произошло повторное аварийное отключение.

По его словам, в связи с понижением температуры в ближайшие дни до -10 градусов, отключений электроэнергии станет больше, причем определить их график пока невозможно.

Сейчас отключения применяются с целью ограничения нагрузки.

Отмечается, что от подстанции Арциз до подстанции Выставка в Измаиле питание не идет. Ремонтные работы ведутся, но на полную ликвидацию последствий стихии и восстановление поврежденной линии уйдет по меньшей мере две недели – стихия уничтожила более двух десятков электрических опор.

По словам главы города, такая катастрофа в энергетике здесь впервые.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", из-за непогоды в Украине обесточенными остаются 737 населенных пункта. При этом больше всего пострадала Одесская область. Тут без света остались 502 населенных пункта.

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