В Измаиле масштабные отключения электричества

В Одесской области в городе Измаил зафиксированы серьезные перебои с электроснабжением. В связи с перегрузкой на подстанции весь город оказался отключен.
Как сообщил мэр города Андрей Абрамченко на своей странице в Facebook, через некоторое электроснабжение было возобновлено, но через два часа произошло повторное аварийное отключение.
По его словам, в связи с понижением температуры в ближайшие дни до -10 градусов, отключений электроэнергии станет больше, причем определить их график пока невозможно.
Сейчас отключения применяются с целью ограничения нагрузки.
Отмечается, что от подстанции Арциз до подстанции Выставка в Измаиле питание не идет. Ремонтные работы ведутся, но на полную ликвидацию последствий стихии и восстановление поврежденной линии уйдет по меньшей мере две недели – стихия уничтожила более двух десятков электрических опор.
По словам главы города, такая катастрофа в энергетике здесь впервые.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", из-за непогоды в Украине обесточенными остаются 737 населенных пункта. При этом больше всего пострадала Одесская область. Тут без света остались 502 населенных пункта.