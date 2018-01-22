Суд Англии сегодня начинает рассмотрение апелляции по "долгу Януковича"

Апелляционный суд Англии сегодня, 22 января, приступит к рассмотрению апелляционной жалобы Украины на решение Высокого суда Лондона по долгу перед Россией в размере три млрд долларов.
Об этом сообщает издание ТАСС.
Отмечается, что слушания начнутся сегодня и займут четыре-пять дней. Однако решение может быть принято не ранее, чем через полгода.
Согласно программе заседания суда, слушание пройдет под председательством судьи Элизабет Глостер, занимающей пост вице-президента апелляционного суда. Два других судьи, которые примут участие в слушаниях, - Филип Сейлс и Дэвид Ричардс.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Оболонский районный суд города Киева огласил перерыв в заседании по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича.