09:50 22.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100184686:nastya

Суд Англии сегодня начинает рассмотрение апелляции по "долгу Януковича"

Апелляционный суд Англии сегодня, 22 января, приступит к рассмотрению апелляционной жалобы Украины на решение Высокого суда Лондона по долгу перед Россией в размере три млрд долларов.

Суд Англии сегодня начинает рассмотрение апелляции по

Об этом сообщает издание ТАСС.

Отмечается, что слушания начнутся сегодня и займут четыре-пять дней. Однако решение может быть принято не ранее, чем через полгода.

Согласно программе заседания суда, слушание пройдет под председательством судьи Элизабет Глостер, занимающей пост вице-президента апелляционного суда. Два других судьи, которые примут участие в слушаниях, - Филип Сейлс и Дэвид Ричардс.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Оболонский районный суд города Киева огласил перерыв в заседании по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Поделиться
Читайте также:
 
Том Круз и Джонни Депп стали номинантами на антипремию "Золотая малина" - ВИДЕО Потерь среди бойцов в зоне АТО за минувшие сутки нет - ВИДЕО В Украине обесточенными остаются 146 населенных пунктов в двух областях Киевлян предупреждают о сильном тумане
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив