Под Харьковом россиянин пересек границу и попросил убежища

Он обратился к ним с заявлением о получении статуса беженца на территории Украины. Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, россиянин незаконно пересек границу.

После чего он сразу же обратился к пограничному наряду с заявлением о получении статуса беженца на территории Украины. При этом пограничники установили, что он нуждается в неотложной медицинской помощи, поскольку у него были обморожены конечности.

Мужчине вызвали скорую помощь и в сопровождении военнослужащих отдела пограничной службы задержанного доставили в районную больницу.

По факту обращения гражданина РФ на получение статуса беженца пограничники проинформировали Главное управление Государственной миграционной службы Украины в Харьковской области.

Россиянин находится на стационарном лечении под охраной.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в одном из пропускных пунктов, что на границе с РФ 2 июля 2017 года семья российских граждан попросила статуса беженцев в Украине. Такое сообщение поступило от пресс-службы ГПСУ. Согласно этим данным – при прохождении контроля на границе семья из России вдруг начала просить предоставить им статус беженцев в Украине.