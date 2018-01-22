Хакеры украли более 10 процентов привлеченных с помощью криптовалют средств

В результате хакерских атак были похищены более десяти процентов средств, привлеченных организаторами первичных размещений токенов криптовалют. Об этом сообщает агентство Reuters.
Как выяснили эксперты, около 400 млн долларов были похищены из 3,7 млрд. В частности, данная сумма ранее была привлечена организаторами выпуска криптовалют
Так, наиболее активно хакеры использовали для кражи фишинг, с его помощью им удавалось похищать у организаторов того или иного ICO до 1,5 млн долларов в месяц.
Также в отчете EY говорится о выявлении нескольких случаев, когда организаторы ICO заложили в них условия, информация о которых не раскрывалась инвесторам, либо напрямую противоречила раскрытым условиям.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Служба безопасности Украины установила основные источники кибератак на украинские государственные органы и смогла предотвратить очередную атаку.