Хакеры украли более 10 процентов привлеченных с помощью криптовалют средств

Как выяснили эксперты, около 400 млн долларов были похищены из 3,7 млрд. В частности, данная сумма ранее была привлечена организаторами выпуска криптовалют

Так, наиболее активно хакеры использовали для кражи фишинг, с его помощью им удавалось похищать у организаторов того или иного ICO до 1,5 млн долларов в месяц.

Также в отчете EY говорится о выявлении нескольких случаев, когда организаторы ICO заложили в них условия, информация о которых не раскрывалась инвесторам, либо напрямую противоречила раскрытым условиям.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Служба безопасности Украины установила основные источники кибератак на украинские государственные органы и смогла предотвратить очередную атаку.