16:35 22.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100184729:nastya

Хакеры украли более 10 процентов привлеченных с помощью криптовалют средств

В результате хакерских атак были похищены более десяти процентов средств, привлеченных организаторами первичных размещений токенов криптовалют. Об этом сообщает агентство Reuters.

Хакеры украли более 10 процентов привлеченных с помощью криптовалют средств

Как выяснили эксперты, около 400 млн долларов были похищены из 3,7 млрд. В частности, данная сумма ранее была привлечена организаторами выпуска криптовалют

Так, наиболее активно хакеры использовали для кражи фишинг, с его помощью им удавалось похищать у организаторов того или иного ICO до 1,5 млн долларов в месяц.

Также в отчете EY говорится о выявлении нескольких случаев, когда организаторы ICO заложили в них условия, информация о которых не раскрывалась инвесторам, либо напрямую противоречила раскрытым условиям.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Служба безопасности Украины установила основные источники кибератак на украинские государственные органы и смогла предотвратить очередную атаку.

Поделиться
Читайте также:
 
Посольство США перенесут в Иерусалим до конца 2019 года Пучдемон претендует на кандидатуру главы Каталонии Украина получила лекарства от гемофилии на 155 млн В столице цены на АЗС за сутки выросли почти на 10 копеек
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив