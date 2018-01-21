10:19 21.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В зоне АТО боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики пророссийских бандформирований шесть раз обстреливали позиции украинских военных. 

В зоне АТО боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных

Об этом передает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении террористы применяли пулеметы и стрелковое оружие, в зону обстрела попал поселок Водяное.  В районе Широкино наемники применили гранатометы запрещенного Минском калибра, кроме того вдоль всей линии разграничения с ОРДЛО противник не раз пытался проникнуть на подконтрольную украинским военным территорию. 

На Луганском направлении действовала группа снайперов. По населенному пункту Луганское велся усиленный огонь из пулеметов и БМП, украинские бойцы вынуждены были открыть превентивный огонь в ответ. Противник, уже традиционно, активизировался в темное время суток, соблюдение режима тишины не наблюдается.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий сил АТО получил ранение, еще четверо получили боевые травмы. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", вчера, 20 января в зоне проведения антитеррористической операции боевики бандформирований семь раз нарушали режим тишины.

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