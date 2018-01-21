В зоне АТО боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных

Об этом передает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении террористы применяли пулеметы и стрелковое оружие, в зону обстрела попал поселок Водяное. В районе Широкино наемники применили гранатометы запрещенного Минском калибра, кроме того вдоль всей линии разграничения с ОРДЛО противник не раз пытался проникнуть на подконтрольную украинским военным территорию.

На Луганском направлении действовала группа снайперов. По населенному пункту Луганское велся усиленный огонь из пулеметов и БМП, украинские бойцы вынуждены были открыть превентивный огонь в ответ. Противник, уже традиционно, активизировался в темное время суток, соблюдение режима тишины не наблюдается.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий сил АТО получил ранение, еще четверо получили боевые травмы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", вчера, 20 января в зоне проведения антитеррористической операции боевики бандформирований семь раз нарушали режим тишины.