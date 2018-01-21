16:57 21.01.2018 | Общество | Новости
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В США провели испытание ядерного реактора- ВИДЕО

В штате Невада прошли успешные испытания ядерного реактора Kilopower, который должен служить источником энергии для первых поселенцев на Марсе. Об этом 

В США провели испытание ядерного реактора- ВИДЕО

По предварительным подсчетам, чтобы достичь красной планеты необходимо как минимум пять таких установок. Сама конструкция модели имеет очень мало подвижных частей, а потому по своим размерам удивительно компактна. Мощность двигателя способна выдавать десятки киловатт энергии, что должно обеспечить первых миссионеров на Марсе необходимой для обустройсва на поверхности планеты.

Полномасштабные испытания ядерного реактора должны начаться в марте 2018 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ученые заявили о том, что под поверхностью Марса на глубине один-два метра залегают обширные пласты чистого водного льда толщиной до 100 метров. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Science. 

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