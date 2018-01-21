10:33 21.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе за прошедшие сутки зафиксировано более 350 взрывов

Участники Специальной мониторинговой миссии  СММ ОБСЕ в течении 20 января зафиксировали 363 взрыва на территории Донбасса. 

На Донбассе за прошедшие сутки зафиксировано более 350 взрывов

Об этом говорится в отчете миссии.

Так, представители миссии констатируют значительное увеличение количества взрывов на территории Луганской области с одновременным уменьшением нарушения режима тишины. Кроме того, было зафиксирована нарушения по отводу запрещенного Минскими договоренностями тяжелого вооружения. В отчете говорится, что четыре самоходные гаубицы были обнаружены возле поселка Константиновка, которые двигались автодорогой Н20 на юго-восток, а также две самоходные гаубицы (2С1) и две противотанковые пушки (МТ-12 "Рапира", 100 мм).

Остается проблема обеспечения полного доступа для участников ОБСЕ на территорию подконтрольную пророссийским бандформированиям.

Как сообщалось в "УРА-Информ", боевики ОРДЛО мешают ремонту ЛЭП в прифронтовой зоне.

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