14:21 21.01.2018 | Общество | Новости
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Международный день объятий - что за дата

Сегодня, 21 января во всем мире отмечается Международный день объятий. Об этом передает DW.

Международный день объятий - что за дата

Сама дата не является знаменательной в странах СНГ и востока, однако в Европе, а особенно США этот день символизирует примирение и толерантность к иным народам, расам, родным и близким. Праздник был учрежден в США в 1986 году как Национальный день объятий, затем движение распространилось по всему миру. В этот день принято обнимать друзей, родителей, детей и простых незнакомцев.

Отметим, что инициаторами праздника являются студенты, которые заметили, что обнимания освобождает человека от стресса и плохого настроения. Однако некоторые психологи утверждают, что обнимания, как и смех, эффективны при лечении различных недугов, переутомлений и депрессии.

В этот день также проводятся различные флешмобы, связанные с объятиями.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Петр Порошенко помянул украинских солдат, которые защищали Донецкий аэропорт.

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