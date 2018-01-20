В зоне АТО боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных

Осложненная ситуация наблюдается на Луганском направлении. Вблизи Станицы Луганской боевики и пророссийские наемники несколько раз пытались провоцировать украинских военных выстрелами из стрелкового оружия. Боевики вели огонь из 82-мм минометов по опорных пунктам ВСУ вблизи населенного пункта Счастье.

В районе Широкино, украинские бойцы обнаружили вражескую деверсийно-разведывательную группу, солдаты вынуждены были дать превентивный огонь.

Противник, уже традиционно, активизировался в темное время суток. В районе Водяного был открыт огонь из минометов и пулеметов запрещенного калибра.

В результате вражеских обстрелов ни один наш военнослужащий не погиб и не был ранен. Режим тишины не соблюдается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", террористы два раза в пятницу, 19 января нарушали режим тишины, один военнослужащий был ранен.