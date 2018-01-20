11:53 20.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В зоне АТО боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики бандформирований семь раз нарушали режим тишины. Об этом передает пресс-центр штаба АТО.

В зоне АТО боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных

Осложненная ситуация наблюдается на Луганском направлении. Вблизи Станицы Луганской боевики и пророссийские наемники несколько раз пытались провоцировать украинских военных выстрелами из стрелкового оружия. Боевики вели огонь из 82-мм минометов по опорных пунктам ВСУ вблизи населенного пункта Счастье. 

В районе Широкино, украинские бойцы обнаружили вражескую деверсийно-разведывательную группу, солдаты вынуждены были дать превентивный огонь. 

Противник, уже традиционно, активизировался в темное время суток. В районе Водяного был открыт огонь из минометов и пулеметов запрещенного калибра. 

В результате вражеских обстрелов ни один наш военнослужащий не погиб и не был ранен. Режим тишины не соблюдается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", террористы два раза в пятницу, 19 января нарушали режим тишины, один военнослужащий был ранен.

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