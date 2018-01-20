18:21 20.01.2018 | Общество | Новости
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В Румынии проходят массовые акции протестов

В столице Румынии Бухаресте проходят масштабные акции протестов против новой реформы юстиции. Об этом передает пресс-служба полиции.

В Румынии проходят массовые акции протестов

Сборным пунктом для протестующих в сети обозначили вокзал Gara de Nord. Там из Клуж-Напоки, Брашова, Питешт и других городов собираются люди, которые не хотят принятия новой реформы министерства юстиции. Люди маршем планируют пройти к зданию парламента. Люди вышли на улицы против уменьшения полномочий прокуратуры и сохранение независимости судебной системы, а также внесения правок в налоговый кодекс государства, что повлечет за собой новую волну налогообложения.

Полиция Бухареста просит всех активистов провести свой марш цивилизованно и не провоцировать правоохранителей, не нарушать общественный порядок, не грабить банкоматы и разбивать витрины магазинов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", социал-демократы в Румынии хотят изменить судебную систему, чтобы взять ее под политический контроль и ослабить борьбу с коррупцией.

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