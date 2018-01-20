10:14 20.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Прогноз погоды Украины на сегодня

Сегодня, 20 января в стране ожидается сильное похолодание по большинстве областей страны. Об этом передает Украинский гидрометцентр.

Прогноз погоды Украины на сегодня

На западе Украины облачно и пройдет мелкий дождь, температура воздуха ночью опустится до отметки в двух-трех градусов ниже нуля. Днем температура воздуха будет колебаться от четырех градусов тепла до трех градусов мороза. В  Ровенской, Волынской, Одесской областях и в Карпатском температурный показатель покажет от пяти до двух градусов со знаком минус. 

На севере страны стоит ожидать выпадение снега, температура воздуха ночью может опуститься до семи градусов мороза. Днем температура воздуха прогреется до одного-трех со знаком минус. На остальной территории без существенных осадков.

Ветер юго-западный, в западной части юго-западный, 5-12 метров на секунд.

В Киеве сегодня с утра и до самого вечера будет идти мелкий снег. Температура воздуха ночью составит пять-три градусов мороза. Днем будет от нуля до минус двух градусов тепла.

Как сообщалось в "УРА-Информ", руководство большинства украинских аэропортов сообщило, что не будет отменять рейсы из-за ухудшения погодных условий.

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