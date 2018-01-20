17:49 20.01.2018 | Общество | Новости
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Корабли США нарушили территориальные воды Китая

Американский эсминец USS Hopper DDG-70 без разрешения зашел в китайские территориальные воды Китая. Об этом передает Reuters.

Корабли США нарушили территориальные воды Китая

Инцидент произошел в пределах 12 морских миль от острова Хуанянь в Южно-Китайском море. Сам остров является неопределенной спорной землей между КНР и Филиппинами, однако в китайском МИДе пообещали предпринять необходимые меры для обеспечения национальной безопасности страны.

В официальном уведомлении китайского МИДа говорится, что присутствие американских ВМС в юшо-восточной Азии значительно подрывает мир и стабильность в неспокойном регионе, а также влияет на отношения Вашингтона и Пекина.

Примечательно, что эсминец USS Hopper входит в состав 31-й эскадры эсминцев Тихоокеанского флота США. На борту судна находится тяжелое ударное вооружение, глубинные бомбы и ракеты средней дальности.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Вашингтон и Пекин договорились об начале процесса обмена разведывательной информацией о Северной Корее. 

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