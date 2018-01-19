14:23 19.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине уменьшилось количество квартирных краж и автомобильных угонов

Руководство Национальной полиции заявило о значительном уменьшении имущественных преступлений. Об этом сообщает Департамент коммуникации НПУ.

В Украине уменьшилось количество квартирных краж и автомобильных угонов

Главным приоритетом деятельности правоохранителей в 2017 году было совершение превентивных мер для предотвращения квартирных краж или автомобильных угонов. В 2017 году правоохранительными органами зарегистрировано 2903 разбоячто  на 952 или 40 процентов меньше, чем в 2016 году. В это число также входят и отдельные случаи организованного нападения на граждан, офисы или предприятия.

Всего за прошлый год было зафиксировано 86 случаев раскрываемости преступлений с применением огнестрельного оружия, раскрыто 105 разбойных нападений на предприятия, учреждения и организации из 219 зарегистрированных инцидентов. 

Наиболее удручающая ситуация сложилась с раскрываемостью угонов автомобилей. В 2017 году в единой реестр было внесено 8800 случаев, из которых только в три тыс автомобилей вернулись в руки своих владельцев.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Национальная полиция Украины в течении января-декабря 2017 года ликвидировала 1,3 тыс игорных заведений на территории страны. 

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