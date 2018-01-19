12:49 19.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина закупит новую партию вакцин от кори

В 2018 году Министерство здравоохранения запланировало закупку двух млн вакцин от кори. Об этом передает временно исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Украина закупит новую партию вакцин от кори

Чиновница утверждает, что подконец декабря 2017 года - начало января 2018 года оставалось около полу млн ампул с вакцинами от кори. В прошлом же году было закуплено около полутора ампул. В планах на 2018 год имеется два этапа проведения закупок вакцин от болезни: один млн ампул от кори прибудет в апреле, второй млн Украина получит в октябре 2018 года.  В 2017 году Минздрав смог увеличить уровень плановых вакцинаций в возрасте до одного года с 45 процентов до почти 90 процентов. 

Супрун также настаивает на усилении ответственности за отказ от вакцинации от кори, которое должно быть оформлено законодательно.

Напомним, что в результате вспышки кори в украинской столице уже зафиксировано 99 случаев заболевания. Большинство заболевших корью это дети - 75 человек, все они сейчас находятся на временном карантине.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Польше зафиксировали вспышку кори, среди заболевших украинцы.

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