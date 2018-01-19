Украина закупит новую партию вакцин от кори

Чиновница утверждает, что подконец декабря 2017 года - начало января 2018 года оставалось около полу млн ампул с вакцинами от кори. В прошлом же году было закуплено около полутора ампул. В планах на 2018 год имеется два этапа проведения закупок вакцин от болезни: один млн ампул от кори прибудет в апреле, второй млн Украина получит в октябре 2018 года. В 2017 году Минздрав смог увеличить уровень плановых вакцинаций в возрасте до одного года с 45 процентов до почти 90 процентов.

Супрун также настаивает на усилении ответственности за отказ от вакцинации от кори, которое должно быть оформлено законодательно.

Напомним, что в результате вспышки кори в украинской столице уже зафиксировано 99 случаев заболевания. Большинство заболевших корью это дети - 75 человек, все они сейчас находятся на временном карантине.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Польше зафиксировали вспышку кори, среди заболевших украинцы.