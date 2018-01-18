В Украине наблюдается повышенный уровень цензуры, - HRW

Сообщается, что украинское правительство местами "перегибает" меры по противодействию информационным атакам со стороны Москвы. Так, Порошенко подписал закон, обязывающий активистов и журналистов, которые расследуют факты коррупции, публично декларировать личное имущество по аналогии с госчиновниками. Кроме того, глав гражданский организаций, которые занимаются вопросами противодействия коррупции также планируют обязать подавать электронные декларации.

Все эти меры очень сильно отвлекают внимание СМИ от основных социально-экономических проблем Украины. СБУ в прошлом году также проводила кампанию по высылке ряда иностранных пророссийски настроенных журналистов, которые ранее попали на сайт "Миротворец". Сам же ресурс часто поддается критики из проправительственных кругов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине в 2016 году зафиксировано 262 нарушения свободы слова.