В Сети попытаются остановить смертельно опасный флешмоб

Администрация YouTube удалит все ролики с флешмобом Tide Pod Challenge, в рамках которого пользователи массово поедают капсулы стирального порошка и выкладывают видео в сеть.
Об этом сообщает издание BuzzFeed.
Согласно принципам сообщества YouTube не разрешается публикация роликов, поощряющих действия, которые могут нанести вред здоровью.
К YouTube также присоединилась компания Procter and Gamble, владеющая брендом Tide. Ее представители заявили, что уже начали сотрудничество с социальными сетями, чтобы удалить потенциально вредный контент.
Более 39 роликов поедания стирального порошка Tide были замечены еще в 2016 году, 53 случая в 2017-м и 39 случаев за первые две недели 2018 года.
Tide Pod Challenge начал активно распространяться по сети в начале января. Подростки принялись массово поедать гель-таблетки Tide и других марок, похожие на конфеты, а потом передавать эстафету друзьям, чтобы те последовали их примеру.
Однако, врачи предупреждают, что стиральный порошок содержит чрезвычайно токсичные вещества для человеческого организма.
Скорее всего, флешмоб начался с сатирической статьи в газете The Onion, опубликованной еще в 2015 году. В 2017-м журнал College Humor разместил шуточное видео о человеке, который поедал капсулы порошка, потому что они выглядели вкусными.
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