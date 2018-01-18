В Сети попытаются остановить смертельно опасный флешмоб

Об этом сообщает издание BuzzFeed.

Согласно принципам сообщества YouTube не разрешается публикация роликов, поощряющих действия, которые могут нанести вред здоровью.

К YouTube также присоединилась компания Procter and Gamble, владеющая брендом Tide. Ее представители заявили, что уже начали сотрудничество с социальными сетями, чтобы удалить потенциально вредный контент.

Более 39 роликов поедания стирального порошка Tide были замечены еще в 2016 году, 53 случая в 2017-м и 39 случаев за первые две недели 2018 года.

Tide Pod Challenge начал активно распространяться по сети в начале января. Подростки принялись массово поедать гель-таблетки Tide и других марок, похожие на конфеты, а потом передавать эстафету друзьям, чтобы те последовали их примеру.

Однако, врачи предупреждают, что стиральный порошок содержит чрезвычайно токсичные вещества для человеческого организма.

Скорее всего, флешмоб начался с сатирической статьи в газете The Onion, опубликованной еще в 2015 году. В 2017-м журнал College Humor разместил шуточное видео о человеке, который поедал капсулы порошка, потому что они выглядели вкусными.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Запорожье установили новый национальный рекорд Украины — самая большая елка из автомобилей. В действии создания елки приняли участие 270 автомобилей.