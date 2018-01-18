Крещенский сочельник требует постных блюд - ФОТО

Отмечается, украинцы с давних времен верили, что в Крещенский сочельник потусторонняя сила особенно опасна, посокльку это последняя ночь перед предстоящим водосвятием.

Поэтому, многие крещенские традиции и обряды проводились с целью очиститься от нечистой силы и запереть границы между живыми и мертвыми. Ну а о том, какие блюда лучше всего приготовить на сочельник, реадкция УРА-Информ решила рассказать и вам.

Кутья

На второй Святой вечер готовят снова "голодную", то есть постную кутью. Она является основным блюдом Крещенского вечера. Постную кутью готовят во второй Святой вечер чаще из риса, а такие ингредиенты как мак, мед, грецкие орехи и изюм остаются неизменными. Если в Святой вечер перед Рождеством трапезу начинают с кутьи, то в Крещенский вечер ее нужно начать со стакана святой воды. После воды можно приниматься и за кутью.

Узвар

Традиционным напитком Святого вечера является узвар. Состоит он из сухих яблок, груш, чернослива и кураги. Приготовить узвар очень легко: хорошо помытые ингредиенты залить водой, довести до кипения и добавить сахара по вкусу. Однако узвару нужно 12 часов после кипения, чтобы настояться, поэтому варить его стоит заранее.





Вареники

Вареники готовят во второй Святой вечер по такому же рецепту, как и перед Рождеством. Начинки для вареников можно выбрать самые разные: с капустой, картошкой или горохом. А если хочется приготовить и сладкие вареники – с вишней, смородиной и разными замороженными ягодами, которые зимой можно купить в супермаркетах.

Борщ

Несмотря на то, что в Украине все хозяйки привыкли варить борщ на мясном бульоне, в Святой вечер варят его на воде, без добавления мясных ингредиентов. У многих такой борщ получается не хуже, чем мясной.

Рыба

Рыбу часто готовят хозяйки и во второй Святой вечер. В основном, при приготовлении рыбу запекают, чтобы не жарить на сковороде в масле.

Кстати, обычаи приготовления блюд на Крещенский вечер разнятся в зависимости от регионов Украины. Например, в одних регионах страны 18 января хозяйки готовят 12 постных блюд, как и на первый Святой вечер, а в других бытует мнение, что на столе должно быть обязательно нечетное количество блюд, как правило, 7 или 9.