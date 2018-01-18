Декабрьский паводок нанес Закарпатью серьезных убытков

Всего от стихии пострадали 67 населенных пунктов в 14 административно-территориальных единицах Закарпатья. Наибольшему удару подверглись Иршавский, Тячевский, Виноградовский, Межгорский и Мукачевский районы.

Согласно результатам комиссии, было повреждено 156 жилых домов, 12 автомобильных дорог разной формы собственности, 17 автомобильных и 2 пешеходных моста, а также водовыпуски и береговые укрепления.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на Вьетнам обрушился океанский тайфун "Тембин". Синоптики сообщили, что в результате действия тайфуна река Меконг выйдет из берегов, а уровень воды поднимается на полтора метра.