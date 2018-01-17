Данилюк пообещал подать представление на увольнение Насирова

Насыров имеет двойное гражданство, в частности Великобритании, что является нарушением закона о государственной службе.

Об этом в среду, 17 января во время заседания Кабинета министров заявил сам глава украинского финансового ведомства. По его словам, решение о формальном представление было принято уже давно, а сегодня он имеет подтверждения его двойного гражданства.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что согласно процедуре, Данилюк сначала должен внести представление на рассмотрение премьера, а тот на рассмотрение всего состава правительства.

Как только представление будет внесено, я его внесу сразу правительству, - пояснил премьер.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, САП заявляла, что Насиров не сдал паспорт гражданина Великобритании, а информация о его венгерском гражданстве проверяется. В свою очередь, Служба безопасности Украины заявила, что пока не может подтвердить двойное гражданство Насирова.