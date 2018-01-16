За поддельные справки о прививках будут привлекать к уголовной ответственности

По ее словам, сейчас полностью трансформируется системы здравоохранения и в электронной системе все будет зафиксировано.

Ведь подделка документов, которая привела к тяжелым последствиям является уголовным преступлением. Все наказания прописаны в статье 325 УК Украины.

В свою очередь в Минздраве отметили, что по состоянию на 16 января 2018 года, корью заболели 1285 человек. Среди них 429 взрослых и 856 детей. 852 человек госпитализированы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", острая ситуация заболеваниями прослеживается в больших городах - Киев, Харьков, Одесса. На сегодняшний день зафиксировано чуть менее, чем 1300 случаев воспаления заболевания. Среди них 429 взрослых и 856 детей. 852 человека госпитализированы.