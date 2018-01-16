В Украине растет количество заболевших корью

Острая ситуация с заболеваниями прослеживается в больших городах - Киев, Харьков, Одесса. Об этом во вторник, 16 января, сообщил "Центр общественного здоровья МОЗ Украины".

По давным ведомства, наа сегодняшний день зафиксировано чуть менее 1300 случаев вспышки заболевания. Среди них 429 взрослых и 856 детей. 852 человека госпитализированы.

Вместе с тем в министерстве заверили, что причин для паники нет, ведь в каждой области имеется более 100 тысяч ампул для профилактики кори и гражданам стоит только обратиться за помощью к медикам.

В свою очередь омбудсмен Валерия Лутковская считает, что с населением необходимо проводить диалог и просветительскую работу по поводу последствий, которые могут ожидать их самих и детей в случае, если они будут игнорировать вакцинацию.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно США опубликовали предупреждение для путешественников о вспышке кори в Украине.