15:24 16.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100184261:roman

В Украине растет количество заболевших корью

Сегодня в Украине насчитывается 1285 случаев заболевания корью.

В Украине растет количество заболевших корью

Острая ситуация с заболеваниями прослеживается в больших городах - Киев, Харьков, Одесса. Об этом во вторник, 16 января, сообщил "Центр общественного здоровья МОЗ Украины".

По давным ведомства, наа сегодняшний день зафиксировано чуть менее 1300 случаев вспышки заболевания. Среди них 429 взрослых и 856 детей. 852 человека госпитализированы.

Вместе с тем в министерстве заверили, что причин для паники нет, ведь в каждой области имеется более 100 тысяч ампул для профилактики кори и гражданам стоит только обратиться за помощью к медикам.

В свою очередь омбудсмен Валерия Лутковская считает, что с населением необходимо проводить диалог и просветительскую работу по поводу последствий, которые могут ожидать их самих и детей в случае, если они будут игнорировать вакцинацию.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно США опубликовали предупреждение для путешественников о вспышке кори в Украине.

Поделиться
Читайте также:
 
Михалкову запретили посещать Украину Россия главная угроза мировой безопасности, - Пентагон Кабмин будет поддерживать украинских фермеров На Закарпатье объявлено штормовое предупреждение
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив