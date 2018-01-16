Сущенко разрешили встречу с женой и дочкой, - Фейгин

Свидание Анжелики и Юлии Сущенко состоится в течение ближайшей недели. Об этом во вторник, 16 января, заявил адвокат Сущенко Марк Фейгин.

При этом он не исключает, что это может быть последнее свидание Сущенко с родственниками во время следствия. После принятия принципиального решения по поводу таких свиданий, организовывать их было проще, однако когда уже начнется судебный процесс, процедура поменяется, - пояснил адвокат, добавив, что разрешение уже надо будет получать у Мосгорсуда, а это намного более долгий бюрократический процесс.

Напомним, ФСБ России задержала украинского журналиста Романа Сущенко 30 сентября 2016 года в Москве, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии РФ, составляющие государственную тайну".

Российский суд собирается приговорить украинского журналиста Романа Сущенко к 20 годам лишения свободы.

Как сообщал УРА-Информ, адвокаты арестованного в России украинского журналиста Романа Сущенко в среду, 29 ноября, подали апелляцию на продление ареста их подзащитному.