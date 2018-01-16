На Закарпатье объявлено штормовое предупреждение

В связи с резким ухудшением погодных условий в области объявили гидрометеорологическом штормовое предупреждение. Как сообщает Закарпатский областной центр по гидрометеорологии, синоптики ожидают на территории области сильный и мокрый снег.

На дорогах гололедица, а в горах местами усиление ветра до 15-20 метров на секунду. Тут также ожидаются метели, местами налипание мокрого снега, на перевалах снежные заносы.

Кроме того, на высокогорье Закарпатской области 16 января удержится умеренная снеголавинная опасность второй уровень, а 17 января в связи со снегопадами и метелями ожидается значительное снеголавинная опасность третьей уровень.

При этом наиболее интенсивные снегопады синоптики оживают 23 часов вечера среды до четырех часов утра четверга. Тут, по предварительным данным, средняя высота прироста снега может достигать десяти сантиметров, в горах - до 15 сантиметров.

Сейчас автодорожным службам и спасателям поручено усилить работу по обеспечению проезда по территории области, особенно на четырех перевалах, что на административной границе Закарпатья.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ближайшие сутки на территорию Украины переместится влажная и более теплая воздушная масса с юго-запада Европы, погоду будут определять атмосферные фронты.