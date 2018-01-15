13:51 15.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100184169:nastya

В Украину за два месяца въехали полсотни артистов из РФ

За последние два месяца в Украину гастролировало более 49 российских артистов. Об этом сообщали в пресс-службе СБУ.

В Украину за два месяца въехали полсотни артистов из РФ

Примечательно, что в 49 случаях у спецслужбы были законные основания пустить в Украину российских артистов.

Как отметили в ведомстве, с момента вступления в силу закона Украины "О внесении изменений в закон Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине" в Службу безопасности поступило около 50 запросов от организаторов указанных гастролей. Во всех случаях, кроме одного, было разрешено выступление на территории Украины. 

Вместе с тем, в СБУ запретили разглашать имя артиста, которому было отказано во въезде в Украину.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", будущий глава австрийского правительства молодой Себастьян Курц будет придерживаться санкционного режима ЕС, направленного против России.

Поделиться
Читайте также:
 
Ложная тревога усиливает настоящую тревогу по поводу вызванного Трампом ядерного риска Синоптики прогнозируют в Украине оттепель и осадки В Африке нашли один из крупнейших в истории алмазов - ФОТО Во Львове горел склад лакокрасочных материалов
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив