В Украину за два месяца въехали полсотни артистов из РФ

Примечательно, что в 49 случаях у спецслужбы были законные основания пустить в Украину российских артистов.

Как отметили в ведомстве, с момента вступления в силу закона Украины "О внесении изменений в закон Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине" в Службу безопасности поступило около 50 запросов от организаторов указанных гастролей. Во всех случаях, кроме одного, было разрешено выступление на территории Украины.

Вместе с тем, в СБУ запретили разглашать имя артиста, которому было отказано во въезде в Украину.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", будущий глава австрийского правительства молодой Себастьян Курц будет придерживаться санкционного режима ЕС, направленного против России.