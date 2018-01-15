В Ивано-Франковске школам рекомендуют продлить каникулы до 21 января

Из-за кори комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при городской раде предлагает школа принять меры. Как сказано на официальном сайте горрады, соответствующее решение было принято на заседании комиссии под председательством заместителя городского головы Алексея Кайды еще в пятницу.

Таким образом, вынужденные каникулы продлятся до 21 января включительно. Исключением станет средняя школа №6, где зарегистрировано наибольшее количество больных. Тут каникулы продлят на две недели.

Кроме того, комиссия обязала директоров школ вести четкий мониторинг выявленных фактов заболевания корью и оперативно сообщать руководству города об очередных случаях болезни.

Управлению по вопросам здравоохранения и управлению по вопросам образования и науки рекомендовано провести разъяснительную работу среди населения о необходимости проведения вакцинации.

Вместе с тем департамент здравоохранения Ивано-Франковской областной государственной администрации направлено обращение относительно обеспечения населения города достаточным количеством вакцин против кори.

В ОГА также напомнили, что корь не имеет возрастного предела, и хотя в основном ее диагностируют у детей дошкольного и школьного возраста, но треть больных - взрослые.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одессе с понедельника в некоторых школах начнут внедрять практику видеоуроков для детей, которых с 22 января не допустят к занятиям из-за отсутствия прививок от кори. С подобной инициативой выступили руководители ряда школ, имеющих технические возможности.