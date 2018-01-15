В Африке нашли один из крупнейших в истории алмазов - ФОТО

Как сообщает Bloomberg, камень был найден на шахте Letseng компании Gem Diamonds Ltd.

Найденная драгоценность стала пятым по величине камнем из когда-либо обнаруженых. Ему присвоен тип цвета D тип бриллианта IIa. Это означает, что в нем очень мало атомов азота или они вообще отсутствуют, и является одним из самых дорогих камней.

Компания пока не определилась, будет ли она продавать алмаз и какова будет его стоимость. Его значение будет определяться размером и качеством отполированных камней, которые можно вырезать из него.

В прошлом году Lucara Diamond Corp продала алмаз в 1,109 карата за 53 млн долларов, но получила рекордные 63 миллиона долларов за меньший камень диаметром 813 карат, который был обнаружен в 2015 году.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", сотрудники французской полиции обнаружили все драгоценности, которые были накануне похищены из ювелирного магазина в холле знаменитой парижской пятизвездочной гостиницы Ritz в Париже.